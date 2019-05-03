غرق 9 مهاجرين بينهم 5 اطفال قبالة سواحل “باليكسير” غربي تركيا

أعلنت قيادة خفر السواحل التركية اليوم الجمعة مصرع تسعة مهاجرين غير شرعيين بينهم خمسة اطفال واربع نساء اثر غرق قارب قبالة سواحل مدينة (باليكسير) غربي تركيا.

وذكرت القيادة في بيان ان فرق البحث والانقاذ بدأت عملية انقاذ بعد ان تلقت بلاغا بغرق قارب كان يحمل 17 مهاجرا غير شرعي.

واضافت ان فرق البحث تمكنت من انقاذ خمسة مهاجرين في حين تواصل عملياتها للبحث عن ثلاثة مفقودين كانوا على متن القارب.

وتعد مدن (أزمير) و(جناق قلعة) و(باليكسير) و(موغلا) و(آيدين) التركية المطلة على بحر (ايجة) نقاط انطلاق المهاجرين الى اوروبا عبر الجزر اليونانية القريبة من السواحل التركية.

وكانت قوات الدرك التركية عثرت في وقت سابق اليوم على جثث ستة مهاجرين غير شرعيين متجمدين من البرد في بلدة (باش كالي) بمدينة (وان) المتاخمة للحدود الايرانية شرقي البلاد.