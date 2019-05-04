ريال مدريد يتفق على ثالث صفقاته الصيفية

بات ريال مدريد الإسباني، على مشارف الإعلان عن أولى صفقاته الهجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته شبكة “سكاي سبورت ألمانيا”، فإن النادي الملكي بصدد التعاقد مع لوكا يوفيتش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعد التوصل لاتفاق على قيمة الصفقة.

وأشارت الشبكة إلى توصل الريال لاتفاق مع فرانكفورت على ضم الدولي الصربي مقابل 60 مليون يورو، على أن يوقع اللاعب على عقد لمدة 6 سنوات.

ومن المقرر حصول بنفيكا البرتغالي على 20% من قيمة بيع صاحب الـ21 عامًا لنادي العاصمة الإسبانية.

وكان فرانكفورت قد تعاقد مع يوفيتش قبل أسبوعين، بتفعيل بند خيار الشراء في عقد إعارته من بنفيكا، بعدما أمضى موسمين ضمن صفوفه.

ومن المتوقع أن يصبح يوفيتش ثالث صفقات الريال هذا الصيف، بعدما تعاقد النادي مع إيدير ميليتاو من بورتو البرتغالي ورودريجو لاعب سانتوس البرازيلي.

يذكر أن يوفيتش، نجح في تسجيل 26 هدفًا وصنع 7، خلال 42 مباراة خاضها مع فرانكفورت هذا الموسم.

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