الحرس الوطني يفرج عن الموقوفين انضباطيا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك

أصدر وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي قرارا بالإفراج عن العسكريين الموقوفين بعقوبات انضباطية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقالت الرئاسة العامة للحرس الوطني في بيان صحفي إن القرار جاء بتوجيهات من سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وذلك حتى يتمكن الموقوفون من قضاء الشهر الفضيل بين ذويهم.

وأضافت أن سمو الشيخ سالم العلي الصباح والشيخ مشعل الأحمد الصباح تقدما بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وقادة وقوات الحرس الوطني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

وتوجها بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يعيد الشهر الفضيل على الجميع بالخير واليمن والبركات وأن يديم على ربوع الوطن الغالي نعمتي الأمن والامان في ظل قيادة سموه الحكيمة.