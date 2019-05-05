“الداخلية”: الإفراج عن أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا بمناسبة #رمضان المبارك

أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا بمناسبة شهر رمضان المبارك وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح الصباح.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم الأحد إن وكيل الوزارة الفريق عصام النهام أصدر قرارا بالإفراج عن كل أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا اكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم اعتبارا من نهاية دوام أخر يوم في شهر شعبان 1440 هجرية.