سعاد الصباح تتلقى شهادة تقدير من غينيس

قدم مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية منصور عبدالله الديحاني للدكتورة سعاد محمد الصباح شهادة تقدير من موسوعة غينيس للأرقام القياسية نظير دعمها لمشروع اطول علم في العالم الذي أنجزته المنطقة التعليمية خلال احتفالات الكويت بالأيام الوطنية أواخر فبراير الماضي عبر عرض مميز قام به المئات من طلبة مدارس مبارك الكبير.

وكانت د. سعاد محمد الصباح قد استقبلت في محل اقامتها بالقصر الابيض منصور الديحاني بالإضافة الى النائب الأسبق رجا حجيلان المطيري، ومحمد عايض العجمي مدير الشؤون التربوية بمنطقة مبارك الكبير التعليمية، حيث تمت مناقشة بعض قضايا التعليم، واكدت د. سعاد الصباح من خلال اللقاء اهمية تطوير العملية التربوية وتحقيق مخرجات تعليمية مميزة تنهض بالوطن.