نظرة عن كثب على مزايا الأداء المتين في هاتف HUAWEI P30 Pro

غيرت التكنولوجيا من نمط حياتنا بشكل دراماتيكي – فأصبحنا نحب تطورها وتقدمها الهائل وتلبيتها السريعة لحاجاتنا ومتطلباتنا. فأصبحت الهواتف الذكية في هذا اليوم والزمان مكون رئيسي وعنصر لاغنى عنه في نمط حياتنا المعاصر ووسيط مهم لتنفيذ وتسيير أعمالنا اليومية. لكن استخدام الهاتف دون توقف مع اتصال دائم بالانترنت يتطلبا هاتف مع بطارية كبيرة وإعادة شحن سريع فضلا عن معالج قوي ضمن مزايا أخرى.

فماهو الهاتف الذي يجب أن نختاره عندما نتوجه إلى متجر بيع هواتف؟ سوف نجد العديد من الأجهزة والخيارات وإن لم نقم بالبحث الشامل والكافي فمن المحتمل أن ينتهي بنا المطاف مع الجهاز الخطأ. سوف نستكشف من خلال هذا المقال هاتف HUAWEI P30 Pro، أحدث هواتف هواوي الرائدة في السوق ولماذا عليكي اقتنائه.

بطارية لاتتوقف

إن كنتي أحد هؤلاء الأشخاص اللواتي تغادرن المنزل مع هاتف نصف مشحون، فلا داعي للقلق، حيث يأتي هاتف HUAWEI P30 Pro مع بطارية كبيرة سعة 4200 مللي أمبير ساعي تدوم اكثر من يوم واحد. وبذلك تتمكني من استخدام هاتفك بشكل اعتيادي دون الحاجة للقلق حول نفاذ الطاقة.

شحن سريع وآمن

إن وصلت لمنزلك للتو بعد يوم من العمل الشاق وهناك 30 دقيقة فقط لتحضري نفسك لليلة خارج المنزل وتشحني هاتفك، كل ماتحتاجين إليه هو هاتف مع شحن سريع. يستطيع هاتف HUAWEI P30 Pro شحن هاتفك إلى 70 بالمائة خلال 30 دقيقة فقط بفضل الشحن السريع بقوة 40 واط من هواوي. وهي آمنة تماما كونها حاصلة على ترخيص شركة تي يو في رين لاند – وهي مؤسسة ألمانية تصدر أكثر معايير السلامة صرامة في العالم. فضلا عن ذلك، هناك تقنية الشحن اللاسلكي العكسي الثورية، حيث يعمل هاتف HUAWEI P30 Pro كمزود طاقة للأجهزة الأخرى التي تدعم الشحن اللاسلكي.

أداء فائق وتجربة لعب ممتازة

نحب الفوز دائما ونكره الخسارة. ان تقدمي أداء ممتاز وتعرفي متى وأين تقومي بالهجوم هي قرارات مهمة لتفوزي بجولات اللعب. لكن بنفس الوقت تجربة لعب سلسة و مرنة أمرا ذات نفس الأهمية. يأتي هاتف HUAWEI P30 Pro مع محرك الرسوميات GPU Turbo 3.0 والذي يزود أداء لعب مرن وسلس بحيث دائما ماتقدمي افضل وأقوى مستويات الأداء لديك. وهو مايعني التخلص من التأخر أو الانقطاعات اثناء اللعب.

وبفضل المعالج كيرين 980 (Kirin 980) – أحدث رقاقات المعالجة من هواوي – احصلي الان على تجربة لعب أسرع وأكثر سلاسة. وتضمن رقاقة المعالجة هذه وقت استجابة أسرع اثناء اللعب او عند التنقل بين تطبيقات الألعاب بحيث لاتضيعي وقتا وتتمتعي مع أفضلية تفوق على خصومك. ويأتي هاتف HUAWEI P30 Pro مع 8 جيجابات رام و 256 أو 512 جيجابايت روم بحيث تستطيعي الآن تشغيل أكبر تطبيقات الألعاب والتمتع بأداء سريع وتجربة لعب أفضل.

فتح قفل أسرع

وحتى تكمّل هواوي هذه التجربة الممتازة على هاتف HUAWEI P30 Pro، تم تحسين مستشعر بصمة الأصبع في الشاشة بنحو 30 بالمائة. فقط ضع اصبعك على الشاشة وافتح قفل الجهاز!

إن لم تقتنع، توجه إلى أحد أقرب غرف عرض أجهزة هواوي وتفحص هاتف HUAWEI P30 Pro؟ فهو متاح الآن للبيع، فتحصل على نسختك فور تواجدك هناك.