سولسكاير: لم نستحق التأهل لدوري الأبطال

اعترف مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، بأن فريقه لم يكن جيدا بما فيه الكفاية، للفوز على هيدرسفيلد تاون، الذي تعادل معه (1-1) اليوم الأحد، في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما أدى لانتهاء حظوظ الشياطين الحمر، في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال سولسكاير، خلال تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “على مدار 90 دقيقة لم نكن جيدين بما فيه الكفاية، أهدرنا الفرص، رغم أننا خلقنا العديد منها، ولم ندعهم يدخلون ملعبنا”.

وواصل: “عندما تزور هذه الأماكن والملاعب المليئة بالطاقة، فإنك تعرف أنهم سيستغلون الفرصة في حال منحناهم الأمل، ولسوء الحظ قمنا بذلك”.

وأضاف: “أحيانا يحدث هذا، التركيز والثقة ينخفضان، كان غريبا كيف غيرنا طريقة لعبنا.. بدلا من اللعب بأسلوب بسيط، قمنا بخيارات صعبة”.

واعترف سولسكاير بأن فريقه يستحق الغياب عن دوري الأبطال، موضحًا: “نحن في موقعنا الحالي لسبب وجيه، طوال الموسم لم نكن جيدين بما فيه الكفاية، للمنافسة على مراكز دوري الأبطال.. لم يحدث الأمر كمفاجأة، لكننا كنا نأمل في أداء أفضل اليوم”.

وتابع: “لم نحصد نقاطا وانتصارات وأهدافا كافية، الأمر دائما صعب عندما تفقد مدربك في منتصف الموسم، أثر الأمر علينا قليلا.. هذا يُظهر لنا أننا لا نعيش على أرض الأحلام، معتقدين أنه يمكننا اللحاق بثنائي المقدمة، نحن بعيدون، لكن لا يجب التحدث حول الابتعاد عن المراكز الأربعة الأولى، بالنسبة لفريق كمانشستر يونايتد”.

وخاض الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز اللقاء أساسيا، للمرة الأولى منذ فترة طويلة، لكنه لم يترك التأثير المطلوب، قبل أن يخرج مصابا من شوط المباراة الثاني.

وعن ذلك، قال سولسكاير: “سنرى طبيعة إصابته أولا”.