الكويت يهزم العربي ويتوج بكأس اتحاد اليد للمرة ال9 في تاريخه

توج نادي (الكويت) اليوم الأحد بلقب بطولة كأس الاتحاد الكويتي لكرة اليد للمرة التاسعة في تاريخه إثر فوزه “الصعب” على نظيره (العربي) بنتيجة (19 – 18) في المباراة التي أقيمت على صالة الأول.

في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع حل (السالمية) ثالثا بعد تغلبه على (النصر) بنتيجة (35 – 30).

وصل (الكويت) إلى المباراة النهائية بعد فوزه على (السالمية) ب(30 – 22) في حين وصل (العربي) بتغلبه على (النصر) بنتيجة (31 – 18).

رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد الكويتي لكرة اليد بدر الذياب أعرب في تصريح للصحفيين عن شكره للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية نظرا إلى قدموه في سبيل إنجاح البطولة التي انطلقت في 22 أبريل الماضي.

وهنأ الذياب (الكويت) بحصوله على لقب البطولة التي شهدت مشاركة 15 فريقا قسمت إلى مجموعتين وأجريت بنظام خروج المغلوب متمنيا لنشاط كرة اليد الكويتية المزيد من التقدم والازدهار وتمثيل البلاد في البطولات القارية المقبلة “خير تمثيل”.

ضمت المجموعة الأولى فرق كاظمة وبرقان والعربي والتضامن والقرين والنصر وخيطان واليرموك فيما ضمت المجموعة الثانية فرق الجهراء والشباب والصليبيخات والفحيحيل والسالمية والساحل في حين شارك الكويت مباشرة في دور الثمانية (باعتباره حامل اللقب).

حاز الكويت لقب البطولة طوال الست سنوات الماضية ما مكنه من تزعم اللعبة إذ لم يتمكن أي فريق من هزيمته بينما تعود آخر خسارة له إلى 16 مايو 2013.

أقيمت بطولة كأس الاتحاد الكويتي لكرة اليد في السابق 50 مرة حاز لقبها النادي العربي 10 مرات والكويت تسع مرات وكاظمة والسالمية ثماني مرات والقادسية سبع مرات في حين أحرزها خيطان أربع مرات والفحيحيل ثلاث مرات والصليبيخات مرتين.