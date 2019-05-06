وزارة التجارة: أصدرنا 1759 ترخيصا للشركات في أبريل الماضي

الكويت – 6 – 5 (كونا) — أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إصدارها 1759 ترخيصا للشركات عبر مركز الكويت للأعمال خلال شهر أبريل الماضي تنوعت بين 1635 ترخيصا لشركات الأشخاص و25 ترخيصا للشركات الحرة متناهية الصغر و99 ترخيصا للمركبات المتنقلة.

وقالت الوزراة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن مركز الكويت للأعمال (النافذة الواحدة) التابع لها تلقى 5241 طلبا لتأسيس شركات الأشخاص اعتمدت منها 3414 مبينة أنه تم تأسيس 1719 شركة وجار تأسيس 1799 أخرى.

وذكرت أن المركز تلقى 2472 طلبا لترخيص شركات الأشخاص أصدرت منها 1635 ترخيصا وهناك 710 تراخيص قيد الإصدار.

وأوضحت أن المركز تلقى أيضا 182 طلبا لتأسيس الشركات الحرة متناهية الصغر اعتمدت منها 66 طلبا في حين تم الانتهاء من تأسيس 32 شركة وجار تأسيس 32 شركة من الطلبات في حين تلقى 41 طلبا لترخيص الشركات الحرة متناهية الصغر أصدرت منها 25 طلبا وجار إصدار 16.

وقالت وزارة التجارة والصناعة إن المركز تلقى 203 طلبات لتراخيص المركبات المتنقلة أصدرت منها 99 ترخيصا وجار إصدار 104 تراخيص.

وبينت أن المركز تلقى أيضا 1106 طلبات لتأسيس شركات المركبات المتنقلة اعتمدت منها 723 طلبا في حين جار تأسيس 528 شركة فيما تم تأسيس 156 شركة.