“التربية”: الانتهاء من استكمال كافة الاستعدادات لامتحانات الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2018 / 2019

أعلنت وزارة التربية عن الانتهاء من استكمال كافة الاستعدادات المتعلقة بامتحانات الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2018 / 2019 والتي مقرر لها أن تبدأ يوم غد الثلاثاء الموافق 7 مايو.

وأفادت وزارة التربية في بيان لها، أن غدا الثلاثاء سيشهد تدشين اختبارات الصف الخامس الابتدائي، وصفوف السادس والسابع والثامن بالمرحلة المتوسطة، بالإضافة الى الصف العاشر والحادي عشر بالمرحلة الثانوية، في حين ستنطلق اختبارات الصف الثاني عشر في يوم الأحد الموافق 19 مايو.

وأوضحت الوزارة أن عدد طلبة الثانوية العامة المتوقع تقدمهم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام في التعليم العام والتعليم الخاص والتربية الخاصة والتعليم الديني يبلغ 114302 طالب وطالبة، في الصفوف العاشر والحادي عشر بالإضافة الى الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي.