إدارة حماية المستهلك تعتمد تخفيضات لـ15734 صنفا من السلع الرمضانية

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الثلاثاء ان إدارة حماية المستهلك بقطاع الرقابة التجارية بالوزارة اعتمدت تخفيضات لنحو 15734 صنفا من السلع الرمضانية.

وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك فيصل الانصاري في تصريح صحفي إن قطاع الرقابة التجارية عقد الكثير من الاجتماعات لتيسير العروض والتنزيلات التي تتقدم بها الشركات والجمعيات التعاونية وتبسيط اجراءاتها المقدمة للمستهلك.

وأشار إلى موافقة الوزارة لنحو 54 جمعية تعاونية وأسواق مركزية على تقديم عروضهم الرمضانية لينعم المستهلك المواطن والمقيم بأفضل العروض والأسعار.

ونوه بتنظيم العديد من الجولات الرقابية الميدانية والاستباقية على الأسواق للتأكد من توافر كل السلع والمواد الغذائية التي يقبل المستهلكون على شرائها في رمضان وتوفر البدائل المناسبة لكل صنف وزيادة المنافسة بين منافذ البيع مما يعطي المستهلك الحرية في اختيار المنتجات.