زيدان يبلغ 3 لاعبين بالبحث عن فريق آخر

أفادت صحيفة ماركا الإسبانية المقربة من ريال مدريد، أن مدرب الفريق زين الدين زيدان أبلغ الثلاثي ماركوس لورينتي وداني سيبايوس وغاريث بيل بالبحث عن عروض للرحيل الصيف المقبل.

وحسب الصحيفة فإن المدرب الفرنسي أخبر اللاعبين الثلاثة بمصيرهم، وأكد لهم أنهم لن يكونوا ضمن أولوياته في الموسم القادم مما يعني رحيلهم عن الفريق أو البقاء والقبول بدور ثانوي.

وكان غاريث بيل قد أبعد عن لقاء فياريال وهو قرار لم يتقبله النجم الويلزي، وأبدى انزعاجه عن طريق تصريحات له ولوكيل أعماله.

كما أكدت الصحيفة أن لورينتي و سيبايوس كانا يدركان أن عودة زيدان لن تكون في صالحهما لكونهما كانا تحت قيادته في السابق ولم يمنحهما الفرصة للعب.

من جانب آخر، اجتمع زيدان مع البرازيلي مارسيلو لكن اللقاء لم يكن لتحديد مستقبله، وحسب الصحيفة فاللقاء بينه وبين مدربه كان إيجابيًا ويوحي ببقائه الموسم القادم.

ووفقا لموقع “سبورت بابيل” فإنه بات بحكم المؤكد تعاقد الميرنغي مع ثلاثة نجوم من العيار الثقيل حتى الآن وهم بول بوغبا من مانشستر يونايتد وإيدن هازارد من تشلسي وكريسيتيان إريكسون من توتنهام .