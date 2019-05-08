مدرسة “جميلة طنا” وتجربة تعليمية متطورة باستخدام التكنولوجيا

كتب: صالح الرحمي

( عندما يصبح الحلم حقيقة ) شعار أطلقته إدارة ومعلمات مدرسة جميلة طنا والذي حققوا من خلاله وأثبتوا أن الطموح لا يقف عند حد الصعوبات ، ولا تعرقله الظروف ، إنما تتحقق الأحلام متى ما أُخلصت النية وذهبنا بها إلى أرض الواقع ، حينها فقط تتحقق الأحلام وتصبح حقيقة تلامس الواقع .

وتزهر بثمارها وسط حدائق العلم الحديث والاصطفاف جنبا إلى جنب في مصاف المدارس المتطورة والحديثة التي لا نشاهدها إلا في عالم الخيال .

بمجهود فردي وأدوات لا تذكر أمام الانجاز ، حققت مدرسة جميلة طنا بالعاملين فيها جميعا ، الدخول إلى عالم الحداثة والتطور والإبداع من خلال ما تقدمه من مشاريع وأفكار تربوية وتعليمية جعلت منها في عام واحد فقط ، مدرسة ريادية ، فلو نظرنا الى مجال حداثة التكنولوجيا نجد مشاريع معمل الرياضيات وكذلك الواقع المعزز واستراتيجيات التعلم التي جميعها تعمل بنظام الباركود والتطبيقات الذكية التي ساهمت في تلقي المعلومة بين المعلم والمتعلم بأسلوب شيق يجذب المتلقي ليحول البيئة المحيطة من طاردة إلى بيئة جاذبة ، وكذلك تقليص المسافات بين المدرسة وولي الأمر من خلال التواصل والربط بكل ما يحدث للمتعلم والمستوى التعليمي الذي يقوم بتحصيله.

وكذلك إدخال الوسائل التفاعلية التي جذب الطالب للبيئة التعليمية التي خلقت لديه حب المعرفة والمشاركة والتي انعكست على المستوى العلمي المحصل طوال فترات تطبيق تلك المشاريع .

وفي لقاء خاص لجريدة ( سبر ) أشارت فاطمة الظفيري مديرة المدرسة ، انه ومع بداية انطلاق العمل في مدرسة جميله طنا والتي تم افتتاحها في هذا العام تم تشكيل فرق عمل مكونة من معلمات وإداريات المدرسة ورسم خطة عمل شعارها ( هنا يصبح الحلم حقيقة ) وتم وضع الأهداف والاستراتيجيات التي سوف يتم العمل بها والطموح والمشاريع التي نرغب بتحقيقها ، وأضافت ان روح التعاون أثمرت عن انجاز جميع المشاريع المتفق عليها وكذلك تحقيق ثمار النجاح وهو ما يتبين للمتابع مدى التفاعل والتجاوب الذي تم تحقيقه ، حيث تم مؤخرا إصدار العدد الأول من مجلة معمل الرياضيات وإنشاء استيديو تصوير خاص بالمدرسة رغبة بتحفيز أصحاب المواهب والمبدعين بصقل إبداعاتهم داخل المدرسة .

كما أضافت رئيسة قسم الرياضيات فوزية الشمري أن معمل الرياضيات كان الهدف منه تحويل مادة الرياضيات من مادة طارده للطالب الى بيئة خفيفة يتم تسهيل المنهج وتقديمه بطريقة علمية محفزه ومشوقة ، كما اصدر العدد الأول من مجلة معمل الرياضيات والذي سوف يشمل مجموعة المقالات والأخبار الخاصة بالمدرسة .

من جانبها أشارت ليلى العنزي مشرفة التطبيقات الالكترونية بالمدرسة إلى أن التطور السريع والثورة المعلوماتية الحديثة خلقت لدينا فكرة التواصل ومواكبة هذا التطور وضرورة استخدام الأدوات التي تجعلنا قادرين على النهوض ببناتنا الطالبات والدخول إلى بوابات العلم الحديث والمتطور لذلك قمنا بعمل مشاريع تساهم في هذا الجانب مثل تطبيق المدرسة على الأجهزة الذكية وكذلك إدخال نظام الباركود الذي ساهم بشكل كبير في تحفيز الطالبات على المشاركة ومحاولة الفوز بالمراكز المتقدمة والتحصيل العلمي .