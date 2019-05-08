احصائية: ليفربول يفوز أكثر في غياب صلاح

حقق ليفربول الإنجليزي، عودة تاريخية بالفوز برباعية نظيفة على برشلونة بملعب الأنفيلد، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، معوضًا خسارته بالكامب نو بنتيجة (3-0)، ليبلغ الريدز نهائي الشامبيونزليج للموسم الثاني على التوالي.

وعلى الرغم من غياب الدولي المصري محمد صلاح، هداف ونجم ليفربول عن مواجهة الليلة أمام برشلونة بداعي الاصابة، إلا أن نجوم الريدز كانوا في الموعد لتعويض غياب زميلهم وتحقيق معجزة كروية وريمونتادا للتاريخ.

مباراة برشلونة حملت الرقم 5 في غيابات صلاح عن صفوف ليفربول منذ ارتدائه قميص النادي في أغسطس من عام 2017.

وعلى مدار 5 مباريات غاب خلالها صلاح عن صفوف الريدز، تمكن الفريق من تحقيق 3 انتصارات وهزيمة وحيدة وتعادل واحد.

ويرصد كووورة نتائج ليفربول خلال المباريات الـ5 التي لم يظهر خلالها الدولي المصري محمد صلاح:

الأولى كانت في مواجهة بيرنلي بمنافسات الدوري الإنجليزي موسم 2017-2018 ، وبالتحديد في مطلع يناير من عام 2018 وفاز ليفربول بهدفين مقابل هدف.

غاب صلاح مجددًا عن صفوف ليفربول في لقاء الفريق أمام إيفرتون بمنافسات الجولة الـ 33 من البريميرليج في الموسم الماضي، في لقاء السابع من أبريل 2018، وحسم التعادل السلبي المواجهة.

يفوز ليفربول في الغياب الثالث لصلاح على حساب إيفرتون بهدفين مقابل هدف بمنافسات الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي.

الهزيمة الأولى والوحيدة للرديز في غياب صلاح كانت في التاسع عشر من سبتمبر لعام 2017، خلال مواجهة ليستر سيتي بمنافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزية في الموسم الماضي وخسر ليفربول يومها بهدفين دون رد.

وشهدت مباراة ليفربول أمام برشلونة الليلة بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على الغياب الخامس لصلاح عن صفوف الريدز، وتمكن الفريق الإنجليزي من تحقيق المعجزة والعودة بأربعة أهداف أمطروا بها شباك ضيفهم برشلونة ومن ثم بلوغ نهائي الحُلم الأوروبي للمرة الثانية على التوالي.