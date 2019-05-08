مدرب برشلونة: تعرضنا للدهس من قبل ليفربول

وصف مدبر برشلونة الإسباني، أرنستو فالفيردي، خسارة النادي الكتالوني أمام ليفربول الإنجليزي بالنتيجة المرعبة، معتبرا أن فريقه “تم دهسه” من قبل منافسه بعد الخسارة إيابا 4-0.

وقال فالفيردي، عقب اللقاء: “كل شيء كان ضد برشلونة بعد الهدفين السريعين الأولين، لم نتمكن من تسجيل هدف، وتم دهسنا”.

وأضاف فالفيردي: “هذه النتيجة مرعبة بالنسبة لنا ولمشجعينا، لم يحالفنا الحظ على الإطلاق، لكن يجب أيضا تقدير ليفربول، ولم يتمكن لاعبو برشلونة من الرد بأي شكل من الأشكال”.

وقلب ليفربول تخلفه بثلاثية ذهابا أمام برشلونة، وصعقه برباعية نظيفة إيابا على ملعب أنفيلد، يوم الثلاثاء، ليبلغ المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي.