فلكي كويتي: “كوكب المشتري” هو الجرم اللامع في سماء الكويت حاليا

قال الفلكي الكويتي خالد الجمعان اليوم الاربعاء ان الجرم السماوي اللامع الذي شوهد في سماء الكويت خلال هذه الفترة ليس نجما إنما هو كوكب المشتري الذي يعد أضخم كواكب المجموعة الشمسية على الاطلاق.

وأضاف الجمعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان السماء مليئة بالأجرام السماوية والاقمار الصناعية التي تعطي انطباعا أوليا عند رؤيتها عن بعد دون استخدام التليسكوب بأنها نجوم لامعة لكنها في حقيقة الأمر ليست كذلك موضحا أن كوكب المشتري يظهر في السماء كنجم لامع ويشتد لمعانه أكثر في طور التقابل في شهر يونيو المقبل.

وذكر أن هذه الفترة تعتبر من أفضل أيام السنة لرصد وتصوير كوكب المشتري مفيدا انه وفقا للحسابات الفلكية سيكون ثاني ألمع جسم سماوي في سماء الكويت بعد القمر بلمعان قدره (2.5-) وسيزداد هذا اللمعان في شهر يونيو المقبل.

ولفت إلى أنه يمكن رؤية كوكب المشتري في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مدينة الكويت في اتجاه الشرق وحتى الفجر وهو يشق طريقه باتجاه الغرب.

وبين الجمعان أن ظاهرة التقابل (أقرب مسافة بين كوكبين) تتمثل في اقتراب كوكب المشتري وكوكب الأرض من بعضهما بشكل سنوي ولكن نظرا إلى أن مدارات الكواكب ليست تامة الاستدارة بل إهليلجية فإن المسافة تكون متغيرة استنادا إلى موقع الكوكبين في مداريهما.

وأكد أن كوكب المشتري يبعد عن الأرض هذا الشهر 73 دقيقة ضوئية أي ما يعادل 666.5 مليون كيلومترا كما أن قطره أكبر ب 11 مرة تقريبا من قطر كوكب الأرض.

وكوكب المشتري يعد أكبر الكواكب في نظامنا الشمسي ويشكل نظاما خاصا به مع أقماره ال 64 التي تدور حوله وهو الكوكب الخامس من حيث الترتيب في المجموعة الشمسية وأيضا يعد أحد حراس الأرض نظرا لجاذبيته العالية التي تقوم بقنص أي جرم سماوي يتجه إلى الأرض.