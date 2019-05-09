دموع أياكس تبلل صحف هولندا

تشاركت الصحف الهولندية خيبة الأمل الكبيرة، ولكن بفخر، على صفحاتها الصادرة اليوم الخميس، بعد توديع أياكس أمستردام دوري أبطال أوروبا من الدور قبل النهائي، أمس، أمام توتنهام الإنجليزي.

وفاز أياكس بمباراة الذهاب في لندن (1/0)، الأسبوع الماضي، وكان متقدما بهدفين نظيفين في الإياب، قبل أن يسجل لوكاس مورا (هاتريك) في الشوط الثاني، ليصعد بفريقه لمواجهة ليفربول في المباراة النهائية.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة “دي تيليجراف”: “أياكس ألقى بالمباراة النهائية بعيدا في اللحظة الأخيرة.. حلم أياكس تبخر بطريقة مؤلمة للغاية، حلم أمستردام انتهى بكابوس”.

وأرادت الصحف الهولندية أيضًا أن تتذكر كيف قام أياكس، الذي لديه 4 ألقاب لدوري الأبطال لكن ميزانيته تقلصت كثيرا واستطاع أخرون التفوق عليه، بإذهال اوروبا هذا الموسم.

وكتبت صحيفة “فولكسكرانت”: “رحلة أياكس عبر أوروبا، عبر أرض أحلام كرة القدم، انتهت بشكل درامي… بعد نهاية غير مسبوقة وسط دموع أمستردام”.

وعلقت “ألجيمين داجبلاد” قائلة: “كيف سارت الأمور بشكل خاطئ؟”.

لكنها أثنت على مجموعة اللاعبين، الذين يبدو الكثيرون منهم في طريقهم للرحيل.