طقس الكويت: حار ورياح نشطة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة

توقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي أن يكون الطقس اليوم الخميس حارا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط لاحقا ما بين 12 و50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.

وقال القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 39 و41 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاع الموج ما بين 2 و6 أقدام.

وذكر أن الطقس ليلا معتدل وغائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة وغبار وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 25 و26 درجة مئوية.

وتوقع ان يكون طقس نهار الجمعة حارا وتقل كميات السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مابين 12 و38 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 40 و42 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وأوضح أن الطقس مساء الجمعة معتدل والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاع الموج ما بين 2 و6 أقدام.

وذكر أن طقس نهار يوم السبت حار والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 15 و35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 40 و42 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج مابين 2 و5 أقدام.

وتوقع القراوي اعتدال الطقس مساء السبت مع رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 24 و26 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى متابعة النشرات والتنبيهات والتحذيرات الجوية عبر تطبيق ادارة الأرصاد الجوية للهواتف الذكية وكذلك عبر حسابات التواصل الاجتماعي kuwaitmet والموقع الخاص بادارة الارصاد الجوية met.gov.kw لمعرفة آخر التطورات في الطقس ولمعرفة التحذيرات الجوية إذا استدعى الامر اصدارها.