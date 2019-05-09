“الطرق” الكويتية تفتتح فجر غد جسر الالتفافة العكسية بين بيان والجابرية

أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري الكويتية افتتاحها فجر يوم غد الجمعة جسر (التفافة عكسية) أعلى طريق الشيخ زايد (الدائري الخامس) للربط ما بين منطقتي بيان والجابرية.

وقالت المدير العام للهيئة المهندسة سهى أشكناني في تصريح صحفي اليوم الخميس إن الجسر البالغ طوله 122 مترا يخدم ويسهل حركة السير بين المناطق جنوب وشمال الدائري الخامس.

وأضافت أشكناني أن الجسر المتكون من حارتين بعرض 75ر4 متر باتجاه واحد يخدم مرتادي الطريق القادمين عبر الدائري الخامس باتجاه الشرق للالتفاف بدلا من استخدام طريق الفحيحيل مشيرة إلى التعاون مع الإدارة العامة للمرور بهذا الصدد.

كانت هيئة الطرق أعلنت في وقت سابق وضع خطة متكاملة لتنفيذ 74 مشروعا لتطوير الطرق والبنى التحتية بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية بالبلاد.