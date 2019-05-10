محكمة أمريكية تدين رجلا أرسل 700 رسالة تهديد لمؤسسة عربية أمريكية

دانت محكمة أمريكية أمس الخميس مواطنا امريكيا على خلفية اتهامات بتهديد موظفي مؤسسة عربية أمريكية بسبب عرقهم وأصلهم القومي.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن باتريك سيرينج (61 عاما) وهو من ولاية (فيرجينيا) أرسل أكثر من 700 رسالة تهديد لموظفي المعهد العربي الأمريكي (أي.أي.آي) عبر البريد الإلكتروني وبلغت ذروتها في خمسة تهديدات بالقتل في عام 2017.

وقال مساعد المدعي العام إريك دريباند “التهديدات التي تستهدف الأفراد بسبب عرقهم وأصلهم القومي ليس لها مكان في مجتمعنا وتنتهك قوانين الحقوق المدنية الفيدرالية”.

وتابع أن وزارة العدل “ستواصل مساءلة المجرمين الذين يرتكبون أعمال الكراهية هذه حتى يتمكن جميع الأفراد في هذا البلد من الانخراط في الحياة المدنية والسياسية”. وتمت ادانة سيرينج بجميع التهم ال14 في لائحة الاتهام ويواجه يوم صدور الحكم المقرر في التاسع من أغسطس المقبل عقوبة بالسجن لمدة أقصاها 42 عاما.