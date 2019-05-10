الرئيس الفرنسي يبحث مع مؤسس (فيسبوك) إجراءات تنظيم منصات التواصل الاجتماعي

بحث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة (فيسبوك) مارك زوكربيرغ اليوم الجمعة مطالب فرنسا وضع مزيد من الإجراءات لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي.

وعقب الاجتماع وصف زوكربيرغ الاجتماع في تصريح للصحفيين بأنه “مشجع” و”أنه يدعو إلى التفاؤل”.

وتبذل فرنسا جهودا كبيرة من اجل التحكم في شبكات التواصل الاجتماعي بشكل أفضل في محتوى مواقعها أو مواجهة عقوبات حكومية من بينها الغرامات.

كما اتخذت فرنسا إجراءات لفرض ضريبة على عمالقة الإنترنت مثل (غوغل) و(امازون) و(فيسبوك) و(ابل جافا) متهمة إياهم بالتهرب الضريبي في فرنسا بحجة انهم يقومون بأعمال تجارية من خلال نقل إيرادات الإعلانات إلى بلدان أخرى.