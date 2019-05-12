وزير الصحة يشكل لجنة لدراسة رسوم خدمات التراخيص الطبية

أصدر وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأحد قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لتقييم ومراجعة ودراسة رسوم خدمات التراخيص الطبية والمجلس الطبي العام.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي إن هذا القرار يشمل تقييم ومراجعة ودراسة رسوم خدمات التراخيص التي تقدمها مختلف إداراتها والصادرة بموجب القرارين الوزاريين 53 و54 لسنة 2019.

وأوضحت أن القرار يتضمن تقديم اللجنة الاقتراحات والتوصيات اللازمة بشأنها ودراسة كافة الأوراق والملاحظات المتعلقة بالموضوع والواردة من الجهات ذات الصلة.