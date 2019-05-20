حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 21 مايو 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء 21 مايو 2019

حالة الطقس

نهارًا:

حار والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 42 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

معتدل و غائم جزئيا والرياح جنوبية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 39°°

الحرارة الصغرى: 26°°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 5 قدم.