حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 21 مايو 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء 21 مايو 2019
حالة الطقس
نهارًا:
حار والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 42 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
معتدل و غائم جزئيا والرياح جنوبية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 39°°
الحرارة الصغرى: 26°°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 5   قدم.
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