عناوين الصحف الكويتية ليوم الثلاثاء 21 مايو 2019

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21 مايو، 2019
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تبرع رونالدو بمليون ونصف يورو للصائمين في غزة.. الحقيقة تظهر
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السعودية تحذر مواطنيها المستثمرين في تركيا من مشاكل العقار
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روسيا 2018
تبرع رونالدو بمليون ونصف يورو للصائمين في غزة.. الحقيقة تظهر
منذ 13 ساعة
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رسميًا.. ريال مدريد يمدد عقد توني كروس
منذ 13 ساعة
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يوفنتوس يترقب تنفيذ زيدان لتهديده
منذ يوم واحد
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ريال مدريد يُنهي موسمه الكارثي بالسقوط ضد بيتيس
منذ يوم واحد
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اقتصاد
“المركزي” يزود البنوك المحلية بأوراق نقدية جديدة بمناسبة عيد الفطر
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
وزير النفط الكويتي يؤكد الالتزام باتفاق خفض الإنتاج لخلق توازن بأسواق النفط
منذ يوم واحد
أضف تعليق
“التجارة” الكويتية: ارتفاع الصادرات غير النفطية 30 % في ابريل الماضي
منذ 3 أيام
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السعودية تحذر مواطنيها المستثمرين في تركيا من مشاكل العقار
منذ 3 أيام
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روسيا 2018
تبرع رونالدو بمليون ونصف يورو للصائمين في غزة.. الحقيقة تظهر
منذ 13 ساعة
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رسميًا.. ريال مدريد يمدد عقد توني كروس
منذ 13 ساعة
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يوفنتوس يترقب تنفيذ زيدان لتهديده
منذ يوم واحد
أضف تعليق
ريال مدريد يُنهي موسمه الكارثي بالسقوط ضد بيتيس
منذ يوم واحد
أضف تعليق
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“المركزي” يزود البنوك المحلية بأوراق نقدية جديدة بمناسبة عيد الفطر
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
وزير النفط الكويتي يؤكد الالتزام باتفاق خفض الإنتاج لخلق توازن بأسواق النفط
منذ يوم واحد
أضف تعليق
“التجارة” الكويتية: ارتفاع الصادرات غير النفطية 30 % في ابريل الماضي
منذ 3 أيام
أضف تعليق
السعودية تحذر مواطنيها المستثمرين في تركيا من مشاكل العقار
منذ 3 أيام
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عناوين الصحف الكويتية ليوم الثلاثاء 21 مايو 2019
محرر المحليات
منذ 34 دقيقة
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