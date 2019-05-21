كيف ستؤثر قيود “غوغل” على مستخدمين أجهزة “هواوي”؟

أعلنت غوغل أنها ستقيد استخدام نظام التشغيل آندرويد على هواتف شركة هواوي، ولكن ماذا يعني ذلك بالضبط بالنسبة لمستخدمي أجهزة هواوي؟

تأتي هذه الخطوة بعد أن أضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركة المصنعة الصينية إلى قائمة الشركات التي لا تستطيع الشركات الأمريكية التعامل معها ما لم يتم منحها ترخيصًا. تدعي غوغل أن القرار يأتي من أجل ضمان “الإمتثال للقرار ومراجعة الآثار”.

كانت هناك مخاوف في الأسابيع الأخيرة من أن الصين قد تستخدم أجهزة هواوي للمراقبة في بلدان أخرى، وهو ما نفته الشركة.

ماذا يعني الحظر لمستخدمي هواوي؟

بالنسبة لأولئك الذين يمتلكون بالفعل هاتف هواوي، سيكون للحظر تأثير بسيط. ستظل غوغل تسمح للمستخدمين بتحديث التطبيقات على أجهزتهم، وكذلك استخدام خدمات غوغل الأخرى.

قد تكون التحديثات الأمنية مسألة مختلفة. يعني الحظر أنه لن يتم منح هواوي وصولاً متقدماً إلى تحديثات الأمان من غوغل، مما يؤدي إلى تباين كبير بين الإصدار العام للتحديث ومتى سيكون متاحًا لمستخدمي هواوي.

من الناحية النظرية، يعني هذا الموقف الذي يتم فيه اكتشاف عيب خطير ستكون أجهزة هواوي مكشوفة لعدة أيام أو أسابيع.

ماذا عن إصدارات هواوي المستقبلية؟

من المحتمل أن الإصدار الجديد من آندرويد، الذي سيصدر في وقت لاحق من هذا العام، لن يكون متاحًا على أجهزة هواوي.

سوف تتمتع الأجهزة المستقبلية التي تصدرها الشركة الصينية بتجربة أكثر تقييدًا. قد يتعذر عليهم استخدام تطبيقات غوغل مثل اليوتيوب أو الخرائط.

يتم تشغيل إشعارات الدفع على الأجهزة بشكل عام من خلال “غوغل بلاي” ، مما يعني أنه قد يتأثر أيضًا. حتى التطبيقات التي لا يتم تشغيلها بواسطة غوغل قد لا تتمكن من إرسال إشعارات الدفع على أجهزة هواوي نتيجة لذلك.

من المرجح أيضًا أن يتأثر الإرسال إلى الأجهزة، مثل أجهزة التلفزيون.

وتفيد التقارير بأن شركة هواوي قد بدأت في تطوير نظام تشغيل بديل، لكن من غير الواضح متى سيكون ذلك متاحًا، أو كيف ستستقبل هذه الخطوة من قبل مستخدمي أجهزتهم.