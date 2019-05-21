مؤسس شركة هواوي: أمريكا “تستهين” بقدراتنا

حذر مؤسس شركة هواوي، رين تشينغفي، من مغبة الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد شركته، قائلا إن واشنطن “تستهين” بقدراتها.

وهون رين، خلال حديثه مع وسائل إعلام صينية، من تأثير الإجراءات الأمريكية، وقال إنه ليس هناك أحد يستطيع اللحاق في المستقبل القريب بتقنيات الجيل الخامس، 5G، التي تمتلكها.

وكانت الولايات المتحدة قد أضافت الأسبوع الماضي هواوي إلى قائمة الشركات التي لا تستطيع الشركات الأمريكية التجارة معها، إلا بعد الحصول على تراخيص.

وكانت تلك الخطوة بداية تصعيد في الجهود الأمريكية لسد الطريق أمام الشركة الصينية.

وقال رين، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام: “إن ممارسات الساسة الأمريكيين الحالية تستهين بقدراتنا”.

وتواجه هواوي ردود فعل عنيفة من دول غربية، على رأسها الولايات المتحدة، بشأن مخاطر محتملة يفرضها استخدام منتجات هواوي في شبكات الجيل المقبل من الاتصالات للهواتف المحمولة، 5G.

وقد تركزت الأضواء الاثنين على العواقب المحتملة لقرار الولايات المتحدة وضع هواوي على “القائمة السوداء”، عقب منع غوغل الشركة الصينية العملاقة من بعض التحديثات لنظام أندرويد، الذي تعمل به أجهزة هواوي.

وأصدرت وزارة التجارة الأمريكية في وقت متأخر الاثنين رخصة مؤقتة تسمح لبعض الشركات بالاستمرار في استخدام شبكات هواوي وأجهزتها الموجودة بالفعل.

وقالت الولايات المتحدة إنها سوف تصدر رخصة مدتها 90 يوما “تسمح بمواصلة العمليات بالنسبة إلى مستخدمي هواوي الحاليين، وشبكات الإنترنت “البروودباند” الموجودة في الأرياف”، بحسب ما قاله وزير التجارة ويلبر روس.

وكان مركز الأمن الإلكتروني الوطني في بريطانيا قد نشر إرشادات خاصة لمالكي هواتف هواوي على موقعه.

وجاء فيه أن الرخصة تعني أن بإمكان مستخدمي هواوي “تحديث أجهزتهم كالمعتاد”. وأضاف أن الشركة تقيم الوضع وتخطط لتوفير النصيحة للمستخدمين في المستقبل.

وهون رين من أهمية القرار الأمريكي، قائلا إن هواوي قد اتخذت بالفعل استعدادات مقدما قبل فرض القيود الأمريكية.

ومازالت شركة هواوي في بؤرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لمدة أشهر.

ويخشى المستهلكون مما يعنيه كل هذا بالنسبة إليهم، بينما تبحث هواوي تبعات تلك الحرب عليها، والتي يحتمل أن تكون كبيرة.