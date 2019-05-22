طقس الكويت : غير مستقر ورياح نشطة مثيرة للغبار مع فرصة لامطار رعدية متفرقة

توقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الارصاد الجوية عبدالعزيز القراوي ان يكون الطقس الليلة غير مستقر والرياح نشطة مثيرة للغبار مع فرصة لامطار رعدية متفرقة.

وقال القراوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء ان الأجواء سوف تتحسن ابتداء من منتصف هذه الليلة حيث تقل كميات السحب وفرص الأمطار ثم تتحول الرياح إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 20 و45 كيلومترا في الساعة.

واوضح ان البلاد تأثرت بعواصف رعدية صاحبها سقوط امطار تقدمت من جهة الغرب نتيجة لخلايا من المنخفضات الجوية ورياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تراوحت سرعتها ما بين 12 و55 كيلومترا في الساعة.

واشار ان ان حالة البحر هذه الليلة ستكون من خفيفة إلى معتدلة الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و 6 أقدام.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى متابعة النشرات والتنبيهات والتحذيرات الجوية عبر تطبيق ادارة الأرصاد الجوية على الهواتف الذكية وكذلك عبر حسابات التواصل الاجتماعي (kuwaitmet) والموقع الخاص بادارة الارصاد الجوية (met.gov.kw) لمعرفة آخر التطورات في الطقس ومعرفة التحذيرات الجوية إذا استدعى الامر اصدارها.