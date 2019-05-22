مايكروسوفت تطلق تحديث مايو 2019 من ويندوز 10 للجميع

بدأت شركة مايكروسوفت يوم الثلاثاء إطلاق تحديث النصف الأول من العام الحالي لجميع مستخدمي نظام ويندوز 10 في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد أشهر من اختبار المزايا الجديدة.

ويأتي التحديث الجديد – الذي يحمل اسم ” تحديث مايو 2019 لويندوز 10″ Windows 10 May 2019 Update – بالعديد من المزايا، مثل: الوضع الفاتح اللون، ودعم الرموز التعبيرية اليابانية، بالإضافة إلى فصل المساعد الرقمي “كورتانا” عن وظيفة البحث ضمن النظام.

ومن أهم المزايا التي يأتي بها تحديث أيار/ مايو 2019 من نظام ويندوز، ميزة Sandbox التي تسمح للمستخدمين بتشغيل ملفات .exe التنفيذية دون الإضرار بنظام ويندوز، وذلك من خلال إعداد بيئة افتراضية خاصة ضمن النظام. ويتضمن التحديث أيضًا حجز مساحة 7 جيجابايت من قرص التخزين للتحديثات، وإمكانية إيقاف تحديثات النظام مؤقتًا.

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت هذا التحديث لمشتركي برنامجها التجريبي في شهر نيسان/ أبريل الماضي، وذلك في مسعى لحل المشكلات الطارئة قبل إطلاق النسخة النهائية لجميع مستخدمي ويندوز 10.

وإلى جانب التحديث، أطلقت مايكروسوفت أيضًا لوحة تحكم جديدة توفر للمستخدمين حالة إطلاق والمشكلات غير المعروفة في تحديث أيار/ مايو 2019، إلى جانب التحديثات الشهرية. وتهدف الشركة من خلال هذه الخطوة إلى عدم تكرار ما حدث مع تحديث تشرين الأول/ أكتوبر 2018 الذي أدى إلى حذف ملفات المستخدمين.

ويمكن الحصول على تحديث أيار/ مايو 2019 من نظام ويندوز 10 من خلال الذهاب إلى الإعدادات، ثم التحديث والأمان، ثم تحديث ويندوز حيث يمكن التحقق من وصول التحديث.

يُشار إلى أنه منذ أن أطلقت مايكروسوفت نظام ويندوز 10 في 29 تموز/ يوليو 2015، أكدت الشركة أن النظام سوف يكون خدمة، ما يعني أن كل تحديث جديد سوف يُبنى بطريقة مختلفة عن سابقه بحيث لا يتضمن تحديثات أمنية فقط، وإنما مزايا جديدة أيضًا، وذلك على غرار نظام ماك أو إس من شركة آبل.

وإلى الآن أطلقت مايكروسوفت ستة تحديثات كبرى لنظام ويندوز 10، وكانت تلك التحديثات هي: “تحديث نوفمبر” Novmber Update، ثم “التحديث السنوي” Anniversary Update، ثم “تحديث المبدعين” Creators Update، ثم “تحديث خريف المبدعين” Fall Creators Update، ثم “تحديث نيسان 2018” April 2018 Update، ثم “تحديث أكتوبر 2018” October 2018 Update.