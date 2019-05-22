“الداخلية”: الحركة المرورية في المنافذ البرية طبيعية ولا يوجد أي ازدحام

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بشأن ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك ازدحام شديد في المنافذ البرية عار عن الصحة.

إذ توضح الإدارة أن الحركة المرورية طبيعية ولا يوجد أي ازدحام في منفذ السالمي ومنفذ النويصيب وأن مقطع الفيديو المتداول قديم ويعود لسنة 2018.

وتؤكد الإدارة أن وزارة الداخلية سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من قام بنشر هذه الشائعات.

وتهيب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بجميع وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة في نشر الأخبار، مؤكداً أن أبواب الإدارة مفتوحة لتلقي أي استفسارات على مدار الساعة.