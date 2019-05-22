مايكروسوفت تزيل حاسب هواوي المحمول من متجرها

أصبحت مايكروسوفت أحدث شركة تتخذ موقفًا من شركة هواوي الصينية ضمن سلسلة طويلة من شركات التكنولوجيا التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، والتي تلتزم بالأمر التنفيذي الجديد للرئيس دونالد ترامب لتقييد شركات التكنولوجيا الصينية.

وسحبت جوجل ترخيص أندرويد من هواوي خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن مايكروسوفت ظلت صامتة بشأن ما إذا كانت ستمنع الشركة الصينية من الحصول على تراخيص ويندوز، رافضة تقديم أي بيان حول موقفها.

ويعتبر حاسب هواوي المحمول MateBook X Pro واحدًا من أفضل أجهزة الحاسب المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز المتوفر في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، لكن بدون ترخيص ويندوز، فإنه لن يكون بديلًا لحاسب MacBook Pro من آبل، أو HP Specter x360، أو Microsoft Surface.

ويبدو أن مايكروسوفت قد توقفت عن بيع حاسب هواوي MateBook X Pro في متجرها عبر الإنترنت بعد أن منعت إدارة الرئيس دونالد ترامب الموردين الأمريكيين من بيع التكنولوجيا إلى هواوي.

واختفت صفحة منتج MateBook X Pro بشكل غامض، ولا يؤدي البحث عن أجهزة هواوي إلى ظهور أي نتائج في متجر مايكروسوفت، لكن ما يزال بالإمكان العثور على الصفحة من خلال النسخة المخبأة من محرك بحث جوجل Google Cache مع تعيين تاريخ البحث خلال الأسبوع الماضي.

وقد يؤثر حظر مايكروسوفت المحتمل لنظام ويندوز على حلول خوادم هواوي، وتعمل كل من مايكروسوفت وهواوي على حل سحابي مختلط لمجموعة Microsoft Azure باستخدام خوادم هواوي المعتمدة من مايكروسوفت.

ويجب على إنتل وكوالكوم اتباع أوامر الحكومة الأمريكية، وعلى الرغم من أن هواوي قد طورت معالجاتها الذكية وأجهزتها للمودم، لكن إنتل تزودها برقاقات الخادم والمعالجات لأجهزة حواسيبها المحمولة، وتفيد التقارير بأن هواوي كانت تقوم بتخزين الرقاقات، لذا فإنها مستعدة لمثل هذا الحظر لمدة ثلاثة أشهر.

وتطور هواوي في السنوات الأخيرة بدائل لكل من ويندوز وأندرويد، لكن ليس من الواضح مدى تطور أنظمة التشغيل هذه، وكان ريتشارد يو Richard Yu، المسؤول التنفيذي لشركة هواوي قد كشف مؤخرًا عن أن الشركة تفضل العمل مع أنظمة جوجل ومايكروسوفت.

وحصلت هواوي على فترة سماح مدتها 90 يومًا من وزارة التجارة الأمريكية تسمح للموردين الأمريكيين مواصلة توفير التحديثات لهواتف هواوي العاملة بنظام أندرويد، والحفاظ على استمرار تشغيل الشبكات والمعدات الحالية.

لكن من الواضح أن فترة السماح هذه لا تنطبق على تراخيص ويندوز لأجهزة الحاسب المحمولة، ولم يتم استثناء منتجاتها من الحاسب.

وأعلنت هواوي أنها ستبيع في الوقت الحالي أجهزة الحاسب المحمولة العاملة بنظام ويندوز الموجودة لدى شركاء هواوي للبيع بالتجزئة، كما ستواصل أيضًا تقديم تحديثات الأمان وخدمات ما بعد البيع للمنتجات.

يُذكر أن شركة زد تي إي ZTE الصينية اضطرت إلى إيقاف عملياتها العام الماضي بعد أن أدى الحظر التجاري الأمريكي – بسبب انتهاكها للعقوبات المفروضة على إيران وكوريا الشمالية – إلى جعلها تعاني.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة رفعت الحظر المفروض عليها بعد مرور ثلاثة أشهر، لكن سمعة زد تي إي ZTE وعلامتها التجارية قد تضررت بشدة نتيجة لذلك.