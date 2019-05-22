برشلونة يعلن غياب نجمه عن نهائي كأس إسبانيا

أعلن برشلونة، اليوم الأربعاء، غياب نجمه عن المباراة النهائية من بطولة كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا، والمقرر لها يوم 25 مايو/ أيار الجاري.

وأكد برشلونة، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن إصابة الحارس أندريه تير شتيجن في الركبة، ستمنعه من اللعب أمام فالنسيا.

وأضاف برشلونة: “لا يزال شتيجن يشعر بعدم الراحة في ركبته اليمنى، وسيستمر في تلقي العلاج خلال الأسابيع المقبلة، ولذلك تم استبعاده من خوض نهائي كأس ملك إسبانيا”.

وكان الهولندي ياسبر سيليسن حمى عرين الفريق الكتالوني في المباراة الأخيرة في الليجا أمام إيبار، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

يذكر أن برشلونة توج بلقب الدوري الإسباني، ويسعى لإسقاط فالنسيا في نهائي الكأس، للحفاظ على الثنائية المحلية للموسم الثاني على التوالي.