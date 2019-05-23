طقس الكويت في العطلة: مستقر وارتفاع طفيف في درجات الحرارة والرطوبة

توقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الارصاد الجوية عبد العزيز القراوي أن تكون حالة الطقس اليوم الخميس وخلال ال 72 ساعة المقبلة مستقرة الى حد كبير حيث تميل درجات الحرارة نحو الارتفاع الطفيف كما سترتفع نسبة الرطوبة.

وأضاف القراوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان نسبة الرطوبة ترتفع تدريجيا خاصة مع تغير الكتلة الهوائية وتحول اتجاة الرياح الى جنوبية شرقية ويرجع السبب في ذلك لتأثر البلاد بامتداد خلايا من منخفض الهند الموسمي.

واوضح ان الطقس نهاراليوم الخميس حار والرياح متقلبة الاتجاة الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مابين 08 و 40 كيلومترا في الساعة مع فرصة غبار على بعض المناطق المكشوفة مشيرا الى ان درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 42 و45 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

واضاف ان الطقس ليلا سيكون معتدلا والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاة خفيفة الى معتدلة السرعة مابين 08 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة مابين 25 و28 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج مابين 1 و3 أقدام.

وتوقع ان يكون الطقس نهار يوم غد الجمعة حارا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية لاحقا خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات مابين 10 و42 كيلومترا في الساعة مع فرصة غبار على بعض المناطق المكشوفة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 42 و 45 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج مابين 1 و 4 أقدام.

وأضاف ان الطقس ليلا رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية الى متقلبة الاتجاة خفيفة إلى معتدلة السرعة مابين 08 و 30 كيلومترا في الساعة حيث ستظهر بعض السحب المتفرقة مشيرا الى ان درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 24 و 27 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج مابين 1 و 3 أقدام.

وتوقع ان يكون الطقس نهار يوم السبت حارا ورطبا نسبيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة مابين 08 و 32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 41 و 43 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج مابين 1 و 4 أقدام.

وأضاف ان الطقس ليلا سيكون رطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية تتحول الى جنوبية غربية لاحقا خفيفة إلى معتدلة السرعة مابين 10 و 32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة مابين 23 و 26 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج مابين 1 و 4 أقدام.