رئيس برشلونة يجدد الثقة في فالفيردي

عاد رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، ليؤكد دعمه لمدرب الفريق، إرنستو فالفيردي، مشيرا إلى أنه يحظى بكل ثقة المؤسسة.

لكنه أقر في نفس الوقت، بأن هذا الأمر لن يمنع “انتقاد الذات” داخل النادي.

وخلال اجتماع مجلس الإدارة، اليوم الخميس، قال بارتوميو إن فالفيردي “يحظى بثقتنا التامة”.

وحث رئيس البارسا المشجعين على دعم الفريق، في نهائي كأس ملك إسبانيا، المقرر بعد غد السبت أمام فالنسيا، مضيفا “لا يمكننا أن ننتقص من قيمة هذا اللقب”.

وقال “بعد الكأس نستطيع تحليل الأمور واستخلاص الاستنتاجات” حول الموسم.

وأضاف بارتوميو “تاريخنا يحمل في طياته انتصارات وهزائم، لحظات جيدة وأخرى سيئة.. البارسا ناد معتاد على المثابرة، لذلك أود أن أعرب عن شعوري بالفخر بالفريق”، مذكرا بأن برشلونة توج بالليجا، وبلغ نهائي كأس الملك، ووصل لنصف نهائي التشامبيونز ليج.

ومع ذلك، أعرب عن تفهمه إزاء “وجود شعور بالإحباط بين المشجعين والأعضاء، وكذلك اللاعبين والجهاز الفني”، معتبرا أن هذا “قد يرجع لأن البارسا معتاد على الفوز منذ عام 2014”.