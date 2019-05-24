عناوين الصحف الكويتية ليوم الجمعة 24 مايو 2019

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24 مايو، 2019
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روسيا 2018
رئيس برشلونة يجدد الثقة في فالفيردي
منذ 10 ساعات
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برشلونة يعلن رسميا ضم الهولندي ريس لغاية 2022
منذ 10 ساعات
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32 منتخبا وليس 48… “فيفا” يحسم جدل مشاركة دول مجاورة لقطر في تنظيم كأس العالم
منذ يوم واحد
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برشلونة يعلن غياب نجمه عن نهائي كأس إسبانيا
منذ يوم واحد
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اقتصاد
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منذ 15 ساعة
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هولندا..مداهمة شركة بمجال العملات الرقمية المشفرة على خلفية صفقات مشبوهة
منذ 20 ساعة
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مؤسس هواوي: الممارسة الحالية للسياسيين الأميركيين تسيء تقدير قوتنا
منذ يومين
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وول ستريت تفتح مرتفعة بفعل تخفيف قيود هواوي
منذ يومين
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روسيا 2018
رئيس برشلونة يجدد الثقة في فالفيردي
منذ 10 ساعات
أضف تعليق
برشلونة يعلن رسميا ضم الهولندي ريس لغاية 2022
منذ 10 ساعات
أضف تعليق
32 منتخبا وليس 48… “فيفا” يحسم جدل مشاركة دول مجاورة لقطر في تنظيم كأس العالم
منذ يوم واحد
أضف تعليق
برشلونة يعلن غياب نجمه عن نهائي كأس إسبانيا
منذ يوم واحد
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اقتصاد
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 45 سنتا ليبلغ 65ر71 دولار
منذ 15 ساعة
أضف تعليق
هولندا..مداهمة شركة بمجال العملات الرقمية المشفرة على خلفية صفقات مشبوهة
منذ 20 ساعة
أضف تعليق
مؤسس هواوي: الممارسة الحالية للسياسيين الأميركيين تسيء تقدير قوتنا
منذ يومين
أضف تعليق
وول ستريت تفتح مرتفعة بفعل تخفيف قيود هواوي
منذ يومين
أضف تعليق
الرأي
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تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
رئيس برشلونة يجدد الثقة في فالفيردي
منذ 10 ساعات
أضف تعليق
برشلونة يعلن رسميا ضم الهولندي ريس لغاية 2022
منذ 10 ساعات
أضف تعليق
32 منتخبا وليس 48… “فيفا” يحسم جدل مشاركة دول مجاورة لقطر في تنظيم كأس العالم
منذ يوم واحد
أضف تعليق
برشلونة يعلن غياب نجمه عن نهائي كأس إسبانيا
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 45 سنتا ليبلغ 65ر71 دولار
منذ 15 ساعة
أضف تعليق
هولندا..مداهمة شركة بمجال العملات الرقمية المشفرة على خلفية صفقات مشبوهة
منذ 20 ساعة
أضف تعليق
مؤسس هواوي: الممارسة الحالية للسياسيين الأميركيين تسيء تقدير قوتنا
منذ يومين
أضف تعليق
وول ستريت تفتح مرتفعة بفعل تخفيف قيود هواوي
منذ يومين
أضف تعليق
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