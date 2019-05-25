“التجارة” توقع مذكرة تفاهم مع البلدية لاعتماد البيانات والمستندات إلكترونيا

وقعت وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت مذكرة تفاهم لنقل وتبادل البيانات الخاصة بالأرقام المدنية للعناوين تفصيليا بصورة لحظية عبر الربط الإلكتروني بين الجانبين.

وقالت التجارة في بيان صحفي اليوم السبت إنه بموجب المذكرة يتم تحميل المستندات المطلوبة لبلدية الكويت عبر الموقع الإلكتروني لمركز الكويت للأعمال ونقلها إلى أنظمة بلدية الكويت من خلال خدمات الربط الإلكتروني بين الجانبين.

وأضافت أن المذكرة تتضمن اعتماد جميع البيانات والمستندات الإلكترونية المرسلة عبر الأنظمة المعتمدة لدى الجانبين من دون الحاجة إلى أي مستندات ورقية لافتة إلى أن الرد على جميع طلبات اصدار التراخيص إلكتروني حسب المواصفات الفنية للموقع والمساحة والنشاط.

وأوضحت أن المذكرة تهدف الى المساهمة برفع مستوى تقديم الخدمات الحكومية باستخدام الأنظمة الإلكترونية لتأدية الخدمات لقطاع الأعمال بسهولة ويسر وبوقت قصير وبكفاءة وجودة عالية لكون انجاز المعاملات إلكترونيا يعد الرافد الأساسي لتقييم الكويت في مؤشر التنافسية لسهولة بدء الأعمال التجارية.