بنك الكويت المركزي يوفر أجهزة السحب الآلي الخاصة ب”العيادي”

أعلن بنك الكويت المركزي توفيره أجهزة للسحب الآلي في عدد من المجمعات التجارية خلال فترة العيد تتضمن أوراقا نقدية من كل فئات الدينار الكويتي وذلك “نظرا لازدياد الطلب من قبل المواطنين على تلك الفئات لتوزيع العيادي”.

وقال (المركزي) في بيان صحفي اليوم السبت إن خدمة أجهزة السحب الآلي يقدمها للعام الثالث على التوالي وستتوفر في عدد من المجمعات التجارية هي (الأفينيوز – جيت مول – 360 – أوتاد الجهراء – الكوت – الحمراء).

وأوضح أن هذه الخدمة تقدم بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي-نت) والمجمعات التجارية المذكورة.

وبين أن الخدمة لقيت خلال الأعوام الماضية ترحيبا واقبالا من الجمهور إذ وفرت عليهم عناء الحصول على الفئات المختلفة من الأوراق النقدية لاسيما الفئات الصغرى التي لا تتوفر عادة في أجهزة السحب الآلي الأخرى.

وأضاف البيان أن (المركزي) زود البنوك المحلية في وقت سابق بأوراق النقد الجديدة من الفئات المذكورة ليتسنى توفيرها للجمهور في فروع البنوك المنتشرة في كل مناطق الكويت.