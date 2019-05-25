رسميًا.. سان جيرمان يحسم مصير مدربه

حسم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مصير المدرب الألماني توماس توخيل، بعد يوم واحد فقط على نهاية الموسم.

وأصدر النادي الباريسي بيانًا رسميًا، اليوم السبت، يعلن خلاله تمديد عقد المدرب الألماني لمدة موسم آخر.

ومن المقرر أن ينتهي عقد توخيل مع نادي العاصمة الفرنسية في 30 يونيو/حزيران 2021، حسبما أوضح البيان.

من جانبه، قال توخيل، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي: “أنا سعيد وفخور للغاية بتمديد تعاقدي مع سان جيرمان، لهذا أشكر الرئيس وكافة المسؤولين على الثقة التي أظهروها بي وباقي أفراد الجهاز الفني”.

واختتم: “هذا يعزز هدفي لتحقيق طموحات النادي، بفضل الجهد المبذول من الجميع هنا، كما أنني متأثر جدًا بالدعم الجماهيري، وأنا واثق بأن القادم سيكون أفضل لنادينا”.

وكان توخيل قد سخر من وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، عقب خسارته أمام ستاد ريمس (1-3)، بعدما أكد أنه يجب أن يشعر بالقلق إزاء التقارير التي أشارت إلى قرب تولي ماسميليانو أليجري تدريب الفريق.