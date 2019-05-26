“التأمينات”: معاشات المتقاعدين تودع في حساباتهم في 2 يونيو المقبل

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم الأحد انها ستقوم بإيداع معاشات المتقاعدين في حساباتهم في الثاني من يونيو المقبل.

وقال مدير عام المؤسسة مشعل العثمان في تصريح صحفي ان المؤسسة ستقدم موعد صرف معاشات المتقاعدين لهذا الشهر في الموعد المذكور بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد.

واضاف العثمان ان غاية هذا التوجه التسهيل على المتقاعدين وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم لاستقبال العيد مهنئا القيادة والشعب والمقيمين بهذه المناسبة.