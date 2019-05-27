الزمالك ينهي سنوات الكرة المصرية العجاف

أنهى الزمالك السنوات العجاف للكرة المصرية، بعد أن حصد لقب كأس الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه، على حساب نهضة بركان المغربي.

وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 55 ليتعادل الفريقان في مجموع اللقائين، بعد أن انتصر نهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب، بهدف التوجولي لابا كودجو.

وحصد الزمالك أول فوز من جانب الكرة المصرية بلقب قاري، منذ تتويج الأهلي بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية أيضا عام 2014.

وعانت الكرة المصرية من 5 سنوات عجاف لم تحصد خلالها أي بطولة قارية، رغم الوصول للمباراة النهائية من جانب أكثر من فريق.

وصعد الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين عامي 2017 و2018 وخسر اللقبين أمام الوداد المغربي ثم الترجي التونسي على الترتيب.

وتأهل الزمالك أيضاً لنهائي دوري الأبطال عام 2016 وضاعت البطولة على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

وامتدت السنوات العجاف إلى منتخب مصر الذي وصل لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 وخسر أمام الكاميرون.