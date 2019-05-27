مجلس_الوزراء‬⁩ تدارس تطوير وتحديث البنية التحتية للقطعتين (3ر4) بمنطقة خيطان الجنوبي

عقد‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬اجتماعه‭ ‬الأسبوعي‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬بيان‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭/ ‬جابر‭ ‬المبارك‭ ‬الحمد‭ ‬الصباح‭ ‬ـ‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبعد‭ ‬الاجتماع‭ ‬صرح‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ووزير‭ ‬الدولـة‭ ‬لشئون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء أنس‭ ‬خالد‭ ‬الصالح‭ – ‬بما‭ ‬يلي‭:‬

أحيط‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬اجتماعه‭ ‬بتشكيل‭ ‬الوفد‭ ‬الرسمي‭ ‬المرافق‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الأمير‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬في‭ ‬زيارته‭ ‬الرسمية‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ( ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ) ‬وذلك‭ ‬لحضور‭ ‬مؤتمر‭ ‬الـــدورة‭ ‬الرابعــة‭ ‬عشرة‭ ( ‬14‭ ) ‬للقمة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بتاريـخ‭ ‬31‭ /‬5‭ /‬2019م‭ ‬،‭ ‬والذي‭ ‬يضم‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ : ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ / ‬صباح‭ ‬الخالد‭ ‬الحمد‭ ‬الصباح‭ ‬–‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬،‭ ‬ووزير‭ ‬المالية‭ / ‬د‭. ‬نايف‭ ‬فلاح‭ ‬مبارك‭ ‬الحجرف‭ ‬،‭ ‬ووزير‭ ‬الأوقاف‭ ‬والشئون‭ ‬الإسلامية‭ ‬ووزير‭ ‬الدولة‭ ‬لشئون‭ ‬البلدية‭ / ‬فهد‭ ‬علي‭ ‬زايد‭ ‬الشعله‭ ‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كبار‭ ‬المسئولين‭ ‬في‭ ‬الديوان‭ ‬الأميري‭ ‬ووزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬أكد‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬وما‭ ‬يتيحه‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬لتبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬حيال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬الأمة‭ ‬الإسلامية‭ ‬،‭ ‬رافقت‭ ‬سموه‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬السلامة‭ ‬في‭ ‬الحل‭ ‬والترحال‭ .‬

ثم‭ ‬أحاط‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الشيخ‭ / ‬جابر‭ ‬المبارك‭ ‬الحمد‭ ‬الصباح‭ ‬المجلس‭ ‬علماً‭ ‬بنتائج‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬للبلاد‭ ‬مؤخراً‭ ‬سعادة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬الشقيقة‭ / ‬عادل‭ ‬عبدالمهدي‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬استعراض‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وسبل‭ ‬تنميتها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وبحث‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والسبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬مجمل‭ ‬القضايا‭ ‬محل‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬فقد‭ ‬استمع‭ ‬المجلس‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬شرح‭ ‬قدمه‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الشيخ‭ / ‬صباح‭ ‬الخالد‭ ‬الحمد‭ ‬الصباح‭ ‬تناول‭ ‬تفاصيل‭ ‬الجوانب‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالاتفاقيات‭ ‬القائمة‭ ‬وسبل‭ ‬تنفيذها‭ ‬وتحقيق‭ ‬غاياتها‭ ‬المنشودة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ .‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬تدارس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬التوصية‭ ‬الواردة‭ ‬ضمن‭ ‬محضر‭ ‬اجتماع‭ ‬لجنة‭ ‬الشئون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بشأن‭ ‬التقرير‭ ‬الخامس‭ ‬للجنة‭ ‬المشكلة‭ ‬بموجب‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رقم‭ (‬836‭ /‬2018‭) ‬بشأن‭ ‬إعداد‭ ‬وتهيئة‭ ‬البيئة‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬اللازمة‭ ‬لإعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬التمويل‭ ‬العقاري‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬الفترة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬15‭ /‬12‭ /‬2018‭.‬

كما‭ ‬تدارس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬التوصية‭ ‬الواردة‭ ‬ضمن‭ ‬محضر‭ ‬اجتماع‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة‭ ‬بشأن‭ ‬تطوير‭ ‬وتحديث‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للقطعتين‭ (‬3‭ ‬،‭ ‬4‭) ‬بمنطقة‭ ‬خيطان‭ ‬الجنوبي‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬التصميم‭ ‬والتنفيذ‭.‬

كما‭ ‬بحث‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬شئون‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة،‭ ‬واطلع‭ ‬بهذا‭ ‬الصدد‭ ‬على‭ ‬الأسئلة‭ ‬والاقتراحات‭ ‬برغبة‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭.‬

ثم‭ ‬بحث‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الشئون‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬التقارير‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمجمل‭ ‬التطورات‭ ‬الراهنة‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬السياسية‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬العربي‭ ‬والدولي،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬هنأ‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الرئيس‭ /‬جوكو‭ ‬ويدودو‭ ‬ـ‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬إندونيسيا‭ ‬الصديقة‭ ‬بمناسبة‭ ‬إعادة‭ ‬انتخابه‭ ‬رئيس‭ ‬لجمهورية‭ ‬إندونيسيا‭ ‬الصديقة‭ ‬لولاية‭ ‬رئاسية‭ ‬ثانية‭ ‬،‭ ‬متمنياً‭ ‬لفخامته‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬وإلى‭ ‬الشعب‭ ‬الإندونيسي‭ ‬الصديق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬والازدهار‭.‬

كما‭ ‬هنأ‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬جمهورية‭ ‬الهند‭ ‬الصديقة‭ /‬ناريندرا‭ ‬مودي‭ ‬ـ‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوزه‭ ‬بولاية‭ ‬ثانية،‭ ‬متمنياً‭ ‬لفخامته‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬وإلى‭ ‬الشعب‭ ‬الهندي‭ ‬الصديق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬والازدهار‭.‬

كما‭ ‬أدان‭ ‬المجلس‭ ‬التفجيرين‭ ‬الإرهابيين‭ ‬اللذين‭ ‬وقعا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مسجد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأفغانية‭ (‬كابل‭) ‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬مسجد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كويتا‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬مؤخراً‭ ‬واللذين‭ ‬أسفرا‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬والمصابين‭ ‬،‭ ‬مجدداً‭ ‬موقف‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬رفض‭ ‬كافة‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬والإرهاب‭ ‬البغيض‭ ‬بكافة‭ ‬أشكالها‭ ‬وصوره‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬الدوافع‭ ‬،‭ ‬سائلاً‭ ‬المولى‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يرحم‭ ‬الضحايا‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬وأن‭ ‬يمن‭ ‬على‭ ‬المصابين‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭ .‬