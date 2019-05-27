مجلس_الوزراء‬⁩ تدارس تطوير وتحديث البنية التحتية للقطعتين (3ر4) بمنطقة خيطان الجنوبي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ/ جابر المبارك الحمد الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح – بما يلي:
أحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ( مكة المكرمة ) وذلك لحضور مؤتمر الـــدورة الرابعــة عشرة ( 14 ) للقمة الإسلامية بتاريـخ 31 /5 /2019م ، والذي يضم كلاً من : معالي الشيخ / صباح الخالد الحمد الصباح – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ، ووزير المالية / د. نايف فلاح مبارك الحجرف ، ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية ووزير الدولة لشئون البلدية / فهد علي زايد الشعله ، بالإضافة إلى كبار المسئولين في الديوان الأميري ووزارة الخارجية ، وقد أكد المجلس على أهمية هذا المؤتمر وما يتيحه من فرص لتبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا التي تهم الأمة الإسلامية ، رافقت سموه حفظه الله ورعاه السلامة في الحل والترحال .
ثم أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ / جابر المبارك الحمد الصباح المجلس علماً بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخراً سعادة رئيس الوزراء في جمهورية العراق الشقيقة / عادل عبدالمهدي والوفد المرافق له، والتي تم خلالها استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في مختلف المجالات، وبحث آخر المستجدات في المنطقة والسبل الكفيلة لمواجهة التحديات بالإضافة إلى مناقشة مجمل القضايا محل الاهتمام المشترك.
وفي هذا الصدد فقد استمع المجلس أيضاً إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ / صباح الخالد الحمد الصباح تناول تفاصيل الجوانب المتعلقة بالاتفاقيات القائمة وسبل تنفيذها وتحقيق غاياتها المنشودة في دعم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين .
ومن جانب آخر، تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بشأن التقرير الخامس للجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (836 /2018) بشأن إعداد وتهيئة البيئة التشريعية والتنفيذية اللازمة لإعادة هيكلة التمويل العقاري وذلك عن الفترة المنتهية في 15 /12 /2018.
كما تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن تطوير وتحديث البنية التحتية للقطعتين (3 ، 4) بمنطقة خيطان الجنوبي من ناحية التصميم والتنفيذ.
كما بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.
ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد هنأ مجلس الوزراء الرئيس /جوكو ويدودو ـ رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة بمناسبة إعادة انتخابه رئيس لجمهورية إندونيسيا الصديقة لولاية رئاسية ثانية ، متمنياً لفخامته كل التوفيق والسداد وإلى الشعب الإندونيسي الصديق المزيد من التطور والازدهار.
كما هنأ مجلس الوزراء رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة /ناريندرا مودي ـ بمناسبة فوزه بولاية ثانية، متمنياً لفخامته كل التوفيق والسداد وإلى الشعب الهندي الصديق المزيد من التطور والازدهار.
كما أدان المجلس التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في كل من مسجد في العاصمة الأفغانية (كابل) ، وكذلك على مسجد في مدينة كويتا في باكستان مؤخراً واللذين أسفرا عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين ، مجدداً موقف دولة الكويت الثابت من رفض كافة أعمال العنف والإرهاب البغيض بكافة أشكالها وصوره مهما كانت الدوافع ، سائلاً المولى القدير أن يرحم الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .
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