الشرطة الاسبانية تعتقل عددا من لاعبي كرة القدم بتهم الفساد

قالت وسائل اعلام محلية اليوم الثلاثاء ان الشرطة الوطنية اعتقلت عددا من لاعبي كرة القدم في دوريي الدرجة الأولى والثانية بتهم التلاعب في نتائج المباريات باسبانيا.

وقالت وكالة الانباء الاسبانية (افي) ان الشرطة اعتقلت اللاعب السابق راؤول برافو بصفته العقل المدبر ولاعب (بلد الوليد) بورخا فيرنانديز ولاعب (خيتافي) سامو سايز ولاعب (ديبورتيفو لا كورونيا) انييغو لوبيز واللاعب السابق في عدة فرق كارلوس أراندو.

وأضافت انه تم أيضا اعتقال رئيس نادي (ويسكا) أغوستين لاساوسا ورئيس الخدمات الطبية في النادي نفسه خوان كارلوس جاليندو.

وأوضحت ان الاعتقالات جاءت ثمرة شكوى اطلقت في مايو 2018 مشيرة الى ان مصادر في الشرطة اكدت ان المعتقلين كانوا يتآمرون للحصول على فوائد من المراهنات الرياضية وتنسب إليهم تهم التنظيم الاجرامي والفساد وغسل الاموال.