المتسابق مشاري الظفيري يعرب عن رضاه في تحقيق المركز الثاني برالي (لاتفيا)

أعرب المتسابق الكويتي مشاري الظفيري عن رضاه بتحقيق المركز الثاني في أول مشاركة له بالجولة الثالثة من رالي (لاتفيا) لبطولة أوروبا للراليات (إي آر سي) للعام 2019.

وقال الظفيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء عقب وصوله الى البلاد قادما من لاتفيا “ان هذة التجربة كانت مميزة” وانه استعد لها جيدا من خلال التدريب المتواصل للفوز بالمراكز الأولى.

وأضاف انه حرص على تقديم أفضل ما لديه في هذه البطولة التي سعى جاهدا من خلالها لتمثيل بلاده فيها ورفع علم الكويت عاليا ليعكس صورة مشرفة لرياضة السيارات والمحركات الكويتية.

وأعرب عن تطلعه لتحقيق المزيد من الألقاب والنتائج الإيجابية في مختلف البطولات المقبلة معتبرا هذه البطولة دافعا له لتحقيق الافضل على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية.

وأشاد الظفيري بالدعم الكبير الذي حظي به من قبل نادي الشيخ باسل الصباح لرياضة السيارات والدراجات النارية “الذي كان ومازال أحد أهم أسباب مواصلتي من اجل تقديم أفضل المستويات”.

وتعتبر سباقات رالي السيارات من الرياضات الشيقة التي تنطوي على خطورة نظرا لوعورة معظم مراحلها واتسامها بالطرق الوعرة ما يجعل الحمل كبيرا على سائق السيارة ومساعده في التميز باجتياز المراحل.

يذكر ان الجولة الثالثة من من رالي (لاتفيا) لبطولة أوروبا للراليات قد أقيمت في ال24 مايو واختتمت في 26 من الشهر نفسه حيث شهدت حضور العديد من المتسابقين المتميزين على مستوى اوروبا والعالم.