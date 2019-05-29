“الداخلية” تضبط مواطنا بعد خروجه ودخوله الى البلاد بصورة غير قانونية

أعلنت وزارة الداخلية ان الاجهزة الامنية المختصة في الوزارة ضبطت مواطنا بعد خروجه ودخوله الى البلاد بصورة غير قانونية رغم صدور عدة أوامر بإلقاء القبض عليه.

وذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء انه بعد ضبط هذا المواطن تم تحويله إلى جهات الاختصاص.

ودعت الإدارة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بقوانين البلاد واستخدام منافذها الرسمية أثناء حركة السفر من وإلى الكويت.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح اصدر أمس الثلاثاء قرارا بتشكيل لجنة تحقيق في واقعة تكرار خروج المطلوبين أمنيا على ذمة قضايا من المنافذ.