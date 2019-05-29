“إعانة المرضى” : تنفذ مشروع إفطار صائم للعمالة بالمستشفيات لعام 2019

قال مدير ادارة التنمية الاجتماعية بجمعية صندوق إعانة المرضى جاسم الربيع اليوم الأربعاء ان الجمعية نفذت مشروع (إفطار صائم) داخل مستشفيات وزارة الصحة وبعض المراكز الصحية بالشراكة مع الأمانة العامة للأوقاف.

وأضاف الربيع في تصريح صحفي ان مشروع (إفطار صائم) يستفيد منه فئات العمالة محدودة الدخل كعمال النظافة وغيرهم من الفنيين وحراس الأمن ممن تتزامن فترات عملهم مع موعد الافطار.

وأكد أن أهل الكويت جبلوا على حب الخير منذ القدم وأن الجمعية تسعى عبر هذا المشروع الذي تقيمه للسنة ال19 على التوالي لتحقيق رغبات المحسنين وأهل الخير الذين يحرصون على الاستفادة من نفحات الشهر الكريم والأجر والثواب.

وأوضح الربيع أن عدد الوجبات المقدمة يوميا خلال هذا المشروع بلغ نحو 4430 وجبة باجمالي يزيد على 128 ألف وجبة تقريبا على مدار الشهر الكريم.

وأعرب الربيع عن شكره للأمانة العامة للأوقاف على تعاونها ودعمها للمشروع ولكل من أسهم فيه داعيا “المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من أهل الخير والاحسان احسانهم وأن يحفظ الكويت قيادة وشعبا من كل مكروه”.