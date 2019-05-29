تشيلسي ينتظر الهدية السادسة من هازارد

لم يكن صيف 2012 سعيدًا فقط لجماهير تشيلسي، بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ بركلات الترجيح، وإنما أيضًا للتعاقد مع موهبة جديدة، وقتها، من الدوري الفرنسي.

فبعد الفوز بدوري أبطال أوروبا، نجح البلوز بعدها بأسابيع في التعاقد مع البلجيكي الشاب وقتها إيدين هازارد، في صفقة كلفت النادي اللندني 32 مليون جنيه إسترليني.

وأثبت هازارد مع مرور الوقت، كفاءة كبيرة، وبات من نجوم الدوري الإنجليزي، كما يصنف أيضًا ضمن نجوم الساحرة المستديرة في العالم.

وفرض هازارد نفسه ركيزة أساسية مع الفريق اللندني على مدار 7 مواسم مع عدة مدربين، وبات الآن على بعد خطوات قليلة من خلع القميص الأزرق، علما بأن عقده مع تشيلسي ينتهي في صيف العام المقبل 2020.

ويتطلع النجم البلجيكي، الذي قاد بلاده لأفضل إنجاز في تاريخها العام الماضي بإحراز الميدالية البرونزية لكأس العالم، لوداع فريقه الإنجليزي بالخروج من الباب الكبير، وإهدائه لقبًا سادسًا في مسيرته بقلعة ستامفورد بريدج.

وستكون مباراة تشيلسي وأرسنال، في نهائي الدوري الأوروبي، الظهور الأخير لإيدين هازارد بقميص فريقه استعدادا لانتقاله المحتمل إلى صفوف ريال مدريد.

وقال هازارد: “إذا كانت هذه مباراتي الأخيرة فأتمنى أن أفوز باللقب، فهي بطولة قارية تحظى بأهمية بالنسبة لي وللنادي وللمدرب وللجماهير”.

وأضاف النجم البلجيكي: “عندما تخوض النهائي لا يهم إن كان ذلك بدوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي أو كأس الرابطة فأنت تريد فقط الفوز، وجلب اللقب والاحتفال بذلك”.

المثير أن الألقاب الخمسة التي حققها هازارد بقميص تشيلسي استهلها بالفوز في موسمه الأول بلقب “يوروبا ليج” في 2013، إلا أنه غاب عن مواجهة بنفيكا في المباراة النهائية؛ بسبب إصابة قوية في القدم.

ويأمل تشيلسي وجماهيره أن يهدي هازارد إليهم اللقب السادس في أذربيجان بعدما ساهم في فوز الفريق ببطولة الدوري الإنجليزي مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين، لينهي “إيدين” مسيرة المجد من حيث بدأها في تشيلسي.

ففي مشواره ببطولة “يوروبا ليج” لعب هازارد 14 مباراة مع تشيلسي سجل خلالها هدفًا واحدًا، وصنع 3 لزملائه، فهل يقدم هديته السادسة لفريقه قبل الوداع في النهائي الأوروبي ضد جاره اللندني؟