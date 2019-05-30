طقس شديد الحرارة نهارا وحار نسبيا ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبد العزيز القراوي ان البلاد تتأثر خلال ال 72 ساعة المقبلة بطقس مستقر إلى حد كبير ويكون شديد الحرارة نهارا وحارا نسبيا ليلا.

وأضاف القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس ان الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ومثيرة للغبار خصوصا على المناطق المكشوفة وتظهر بعض السحب على فترات متفرقة.

وأوضح أن البلاد تأثرت بارتفاع في درجات الحرارة مسجلة أمس الأربعاء على كل من (مطار الكويت والجهراء والعبدلي) 48 درجة مئوية.

وأشار إلى أن الطقس نهار اليوم الخميس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة لغبار مثار خصوصا على المناطق المكشوفة وتظهر بعض السحب المتفرقة.

وبين القراوي أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و 48 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وتوقع أن يكون الطقس في الليل حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 28 و30 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وذكر ان الطقس نهار يوم الجمعة سيكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة لغبار مثار خصوصا على المناطق المكشوفة وتظهر بعض السحب المتفرقة لاحقا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 45 و47 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وتوقع حالة الطقس مساء الجمعة سيكون حارا نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 12 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 27 و29 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.

وأشار القراوي إلى أن الطقس المتوقع نهار يوم السبت سيكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 45 و47 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس مساء السبت سيكون حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة لاحقا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 27 و29 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.