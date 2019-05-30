حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 31 مايو 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة 31 مايو 2019

حالة الطقس

نهارًا:

حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 – 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 45°°

الحرارة الصغرى: 30°°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.