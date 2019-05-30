حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 31 مايو 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة 31 مايو 2019
حالة الطقس
نهارًا:
حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ليلاً:
حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 – 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
الحرارة العظمى: 45°°
الحرارة الصغرى: 30°°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
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