ديوان الخدمة: لا صحة لحظر تسجيل المستقيلين في نظام التوظيف المركزي

نفى ديوان الخدمة المدنية صحة ما تم تداوله في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بشأن “صدور قرار من مجلس الخدمة المدنية يحظر تسجيل المستقيلين في نظام التوظيف المركزي استنادا لمذكرات داخلية تضمنت مقترحات ودراسات عرضت على مجلس الخدمة المدنية”.

وقال الديوان في بيان صحفي اليوم الخميس إن ما صدر عن مجلس الخدمة المدنية هو توجيهات بمراجعة قرار حظر تعيين المستقيلين الصادر بموجب القرار رقم 50/76 تاريخ 11/12/1976 في ضوء نظام التسجيل في نظام التوظيف المركزي.

وأكد على الجميع ضرورة التعامل فقط من خلال القرارات المنشورة والمعممة بالوسائل المقررة قانونا على كل الجهات وفق الإجراءات المقررة في شأن إصدار القرارات وتعميمها.

وأكد الديوان أنه سيقوم بنشر قرار مجلس الخدمة المدنية حال صدوره بعد الانتهاء من الدراسة التي قرر المجلس إجراءها وعرضها عليه لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن.

وكانت بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تداولت أخيرا أن “مجلس الخدمة المدنية قرر حظر تسجيل الكويتيين المستقيلين من الحكومة في نظام التوظيف المركزي لمدة سنة تحسب من تاريخ قرار انتهاء الخدمة”.