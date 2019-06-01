توافد الجماهير على متروبوليتانو.. وسعر التذكرة يصل ل12 ألف يورو

توافدت الكثير من الجماهير بكثافة على ملعب واندا ميترو بوليتانو، قبل أقل من ساعة ونصف على انطلاق مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين ليفربول وتوتنهام.

ورصد مراسل كووورة توافد الكثير من الجماهير التي قدمت إلى الإستاد بدون تذاكر، في الوقت الذي وصلت فيه سعر التذكرة الواحدة 12 ألف يورو.

ونبَّهت قوات الأمن المتواجدة في محيط ملعب المباراة، على الجماهير، بضرروة توخي الحذر، لرصد بعض الحالات التي تم فيه سرقة تذاكر بعض الأشخاص.

يذكر أن ليفربول فاز باللقب 5 مرات، فيما تعد هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها توتنهام إلى نهائي البطولة.