وزيرا “الداخلية” و”البلدية” يكرمان مواطنا لمساعدته في القبض على سارقي مناهيل

كرم كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح المواطن خالد محمد الرشيدي مواطن لقيامه بالمساعدة في القبض على عمال إحدى شركات النظافة المتعاقدة مع البلدية وهم يقومون بسرقة مناهيل في إحدى المناطق السكنية.

من جانبه، ثمن الشعلة ما قام به المواطن الرشيدي من جهود مشرفة لمساعدة رجال الأمن في القبض على المجموعة التي تقوم بسرقة أملاك الدولة، مبديا اعتزازه وتقديره «للمواطن الغفير المخلص الوفي ووقوفه بشجاعة أمام هذه المجموعة غير المخلصة لوطننا العزيز».

بدوره، استقبل الوزير الجراح وبحضور وكيل الوزارة الفريق عصام النهام المواطن الرشيدي وذلك لتكريمه على ما بذله من جهود مميزة ساعدت رجال الشرطة في القبض على سارقي المناهيل.

و أشاد الجراح بالحس الوطني لدى المواطن المكرم، مؤكدا أهمية الدور الأمني للمواطنين والمقيمين من خلال تواصلهم وتعاونهم مع رجال الشرطة.